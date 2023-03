"Não pode ouvir só a Faria Lima", diz presidente da CUT a Haddad

Apoie o 247

247 - Ao fim da reunião de líderes do movimento sindical e Fernando Haddad, o presidente da CUT, Sérgio Nobre, cobrou do ministro da Fazenda maior aproximação com os trabalhadores. Na pauta: a economia do país e as demandas por maior participação dos movimentos da classe trabalhadora na elaboração de políticas públicas.

"Não pode ouvir só a Faria Lima, tem que ouvir também o movimento sindical, os trabalhadores", disse Sérgio Nobre, presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores), conforme a Folha de S. Paulo. "Queremos participar de fóruns como o Carf (Conselho de Administração de Recursos Fiscais), que não pode ter só representantes dos empresários", precisou.

Segundo Nobre, as centrais sindicais expressaram a Haddad a avaliação de que a taxa básica de juros, atualmente em 13,75%, "é um crime para o crescimento do país".

O governo vem pressionando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a reduzir a taxa de juros. O país tem a maior taxa de juros real do mundo, o que leva a previsões de estagnação ao mesmo tempo que favorece os rentistas. Contraditoriamente, as projeções de inflação também estão em alta, o que vem levando alguns economistas a questionar a estratégia adotada pelo BC.

Por sua vez, Haddad afirmou que respeita a agenda dos trabalhadores e que o ministério está aberto a ouvir todas as propostas. Sinalizou também com a possibilidade de discutir em um grupo de trabalho propostas como a que trata o que os sindicatos consideram ser a paridade na composição do Carf.

Reunião com o ministro @Haddad_Fernando, neste momento, em SP. Na pauta, a economia do país e as demandaa de quem defende direitos e interesses da #Classetrabalhadora @CUT_Brasil #centraissindicais #movimentopopular pic.twitter.com/23RE0OVfyQ — Sergio Nobre CUT (@CutNobre) March 3, 2023

