Nassif aponta caminho para tomar bens dos caloteiros das Americanas

Apoie o 247

ICL

247 - "A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no caso Americanas, abre um novo horizonte para a apuração de crimes corporativos. A pedido do Bradesco, a juíza Andréa Galhardo Palma autorizou busca e apreensão de e-mails entre executivos e grandes acionistas da empresa – atingindo diretamente o trio 3G, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. Também mudou o comitê de auditoria – 3 técnicos, sendo que 2 tinham relações de negócio com as Americanas. Em seu lugar, convidou a Ernest Young para a auditoria independente", explica Luis Nassif, que em artigo publicado no GGN nesta sexta-feira (27) explica o caminho para tomar os bens dos bilionários Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles, que esconderam por anos um rombo também bilionário na Americanas.

"Ainda não se sabe o destino das Americanas. Mas o episódio serviu para expor, da forma mais crua possível, o estilo de governança da 3G. E mostrar, de forma didática, os riscos que traz para o país a manutenção, em suas mãos, do controle da Eletrobras. A empresa é a maior geradora de energia do país. É essencial para garantir não apenas o custo da tarifa residencial e dos pequenos negócios, como o próprio equilíbrio do mercado livre de energia. Sabendo-se do estilo Lemann, de atrasar pagamentos e manipular balanços para otimizar o pagamento de dividendos e sabendo-se da volatilidade do mercado de energia em episódios de crise climática, o país estaria exposto a um movimento especulativo fatal, manipulado pela 3G. Uma saída interessante seria a expropriação das ações da 3G na Eletrobras – pelo valor fixado para o aumento de capitais – com o pagamento sendo utilizado para ressarcir seus credores", diz o jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.