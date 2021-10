Nassif aponta os caminhos para investigar Paulo Guedes e Campos Neto por escândalo das offshores

"Uma primeira análise é sobre os rumos da política monetária. Ao permitir a notável depreciação do dólar, ambos foram diretamente beneficiado", diz o jornalista Luis Nassif edit

Por Luis Nassif, no GGN - O que uma autoridade econômica de uma grande economia pode fazer com seus fundos offshore, tendo acesso a informações antecipadas sobre os rumos da economia e as medidas econômicas?

O caso Roberto Campos Neto e Paulo Guedes chamam a atenção.

Uma primeira análise é sobre os rumos da política monetária. Ao permitir a notável depreciação do dólar, ambos foram diretamente beneficiados.

Vamos a outras possibilidades, a partir do que foi descoberto sobre Richard Clarida, vice-presidente do Federal Reserve (o Banco Central norte-americano)., em reportagem da Zero Hedge.

As manobras levaram a escândalos que provocaram a renúncia dos presidentes do FED de Boston e Dallas. O escândalo Clarida veio em seguida.

Em 27 de fevereiro de 2020 ele negociou milhões em títulos, um dia antes do presidente do FED dar uma declaração de emergência, bastante otimista, sugerindo uma possível ação monetária conforme a pandemia piorava.

