Negociações de títulos públicos são suspensas pela 2ª vez com expectativa de nome de novo ministro da Fazenda

Bruna Furlani, Infomoney - As negociações dos títulos do Tesouro Direto foram paralisadas novamente por volta das 13h, na segunda interrupção durante a sessão desta sexta-feira (18). Com isso, investidores podem apenas comprar e vender títulos como o Tesouro Selic.

Quando há forte oscilação de preços e taxas, o Tesouro suspende temporariamente as vendas e compras para evitar que o investidor feche temporariamente as transações a um preço que possa ficar rapidamente defasado.

Depois de iniciar o dia com a curva de juros futuros em queda, as taxas voltaram a subir com a informação de que Fernando Haddad deve retornar ao Brasil como favorito para ser ministro da Fazenda. A notícia é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Segundo o jornalista, não teve um só integrante da comitiva de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na COP 27 que não saiu do Egito com a sensação de que Haddad será o nome a ser escolhido pelo presidente para comandar a pasta.

Declarações dadas por Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, durante evento nesta manhã, também pesaram sobre os juros. Segundo ele, é preciso ser cauteloso com a inflação no Brasil. “Temos uma mensagem clara de que o quadro fiscal tem limites”, disse.

O presidente do BC reforçou que não é possível descartar novas altas da Selic a depender da política fiscal a ser adotada pelo próximo governo. “Se acreditarmos que convergência não acontecerá por fiscal, vamos reagir”, afirmou. Ele observou que a população pobre é a mais prejudicada quando as condições são adversas.

Antes da suspensão, o mercado de títulos públicos negociados no Tesouro Direto operava com movimento misto nas taxas. Juros oferecidos pela maior parte dos papéis atrelados à inflação estavam em estabilidade, enquanto retornos de prefixados voltaram a avançar, às 12h20 de hoje.

O maior retorno real era entregue pelo Tesouro IPCA+2045, no valor de 6,11%, acima dos 5,97% vistos no começo da manhã e em linha com os 6,10% registrados na véspera.

Já entre os prefixados, todos os papéis voltaram a oferecer retornos acima de 13%. A maior taxa oferecida era de 13,68%. Tal remuneração era entregue pelo Tesouro Prefixado 2025. Na véspera, o título oferecia um juro de 13,41%.

Bolsa Família e Roberto Campos Neto

Na cena política, o governo eleito planeja ceder em alguns aspectos para tentar aprovar a PEC da Transição, mas não abre mão de que o aumento de gastos tenha validade de quatro anos, segundo apuração do jornal Folha de S.Paulo. Há uma orientação para não negociar um prazo menor, sobretudo no Senado, afirma o periódico.

A intenção é aprovar a medida na Casa com uma boa votação para que ela chegue com força à Câmara. Alguns aliados de Lula dizem que, se fosse para aprovar uma medida por apenas um ano, não seria necessário o desgaste para aprovar uma PEC, que exige 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado, conforme mostra a reportagem.

Já na cena econômica, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, defendeu hoje que deve haver uma convergência entre a disciplina fiscal e as demandas sociais, com as políticas fiscal e econômica precisando de coordenação para trazer resultados. Apesar de evitar fazer maiores comentários sobre a minuta da PEC da Transição enviada anteontem ao Congresso, ele disse há muita incerteza sobre o tamanho do gasto extra que será autorizado para o novo governo em 2023.

“Se acreditarmos que convergência não acontecerá por fiscal, vamos reagir”, afirmou o presidente do BC. Ele observou que a população pobre é a mais prejudicada quando as condições são adversas.

“É importante ter disciplina fiscal e olhar para o social”, reforçou. “O Brasil tem o desafio de comunicar que tem disciplina fiscal”. Ele acrescentou ainda que a incerteza, além de restringir o espaço para gastos, exerce papel relevante na ação da autoridade monetária.

Embota tenha dito algumas vezes que não é seu ‘trabalho” tecer comentários sobre política fiscal, ele comentou que, além do número (proposto para o gasto extra), também é importante a comunicação sobre isso. Sobre a percepção ruim que os mercados tiveram após a apresentação da minuta, Campo Neto disse que é preciso entender que o mercado “não é um monstro ou uma entidade, mas uma máquina que aloca recursos”. Assim, é natural que tenha reações quando há forte incerteza.

Na apresentação que fez hoje, o presidente do BC apontou que um valor de R$ 175 bilhões de gastos extras pode levar o resultado primário de 2023 para um déficit de 1,5% do PIB, ante a previsão anterior de 0,8% doPIB. A dívida também pode subir entre 2022 e 2023 de 77,7% para 81,9%, ou até mais.

Taxas de juros nos EUA e na Europa

Já na cena externa, investidores repercutem os comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central americano) em eventos nos Estados Unidos. Na véspera (17), ganhou destaque a fala do presidente do Fed de St Louis, James Bullard, que sugeriu que as taxas de juros terminais podem chegar ao patamar entre 5% e 7%, ou seja, níveis mais altos do que o mercado precifica hoje.

Atualmente, 29% dos agentes financeiros acreditam que as taxas de juros nos Estados Unidos devem encerrar dezembro do ano que vem entre 4,50% e 4,75%. Apenas 11,4% das apostas estão concentradas para que a taxa termine o período na faixa entre 5,00% e 5,25%, segundo o CME Group.

Já na Europa, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a instituição continuará elevando as taxas de juros e que pode até precisar restringir a atividade econômica para controlar a inflação, destacando a política monetária como o principal instrumento do banco para a redução do balanço patrimonial.

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro chegou a 10,6% em outubro na comparação anual. Um ano antes, a taxa estava em 4,1%. Os dados foram divulgados ontem (17) pelo escritório de estatísticas da União Europeia, o Eurostat. Na comparação mensal, a inflação foi de 1,5%.

Diante da persistência da dinâmica inflacionária na região, agentes do mercado estão divididos entre um aumento de 50 pontos-base (0,50 ponto percentual) e 75 pontos-base (075 ponto percentual) em dezembro.

