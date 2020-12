Nelson Barbosa rebate artigo de Meirelles, em que ele festeja pibinho de 1,8%

No artigo, Henrique Meirelles diz que o resultado foi alcançado mesmo em um "ano de greve de caminhoneiros", mas Nelson Barbosa relembra que a paralisação foi fruto de decisão política e econômica do governo Temer edit

247 - O ex-ministro Nelson Barbosa utilizou o Twitter nesta quarta-feira (30) para rebater artigo do também ex-ministro Henrique Meirelles no qual ele comemora o PIB de 1,8% de 2018, afirmando que o resultado foi alcançado mesmo em um "ano de greve de caminhoneiros".

Barbosa salientou, porém, que o aumento do custo do combustível, fato que levou à paralisação dos caminhoneiros, foi fruto de decisão política e econômica de Meirelles e do ex-presidente Michel Temer. "Vendo alguns comemorarem crescimento de 1,8% em 2018 dizendo que o problema foi a greve dos caminhoneiros, lembro que a questão do combustível foi fruto de decisão de política econômica, não um meteoro à la Covid-19", escreveu.

Nelson Barbosa também resgatou declaração de Meirelles de 2017 na qual previsa um crescimento para o Brasil entre 2,5% e 4%. "Em 2018, o esperado não era 1,8%", disse.

Em seu artigo, Meirelles se vangloria ainda da instituição do teto de gastos que, segundo ele, "encerrou um ciclo de 25 anos de expansão insustentável do gasto público acima do aumento da receita", mas freou o investimento público.

