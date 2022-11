Nelson Barbosa: revisão de isenções tributárias vai ser retomada, mas sem 'canetada'

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Nelson Barbosa defendeu nessa sexta-feira (18) a revisão de benefícios fiscais, mas, de acordo com ele, "não vai ter 'canetada', surpresa" ou "medidas radicais que as pessoas vão ficar sabendo pelos jornais". Ele é membro da equipe de transição de governo.

"O Congresso aprovou uma PEC [Proposta de Emenda à Constituição] que diz que tem de rever isenções. Isso vai ser retomado, é suprapartidário", disse Barbosa a jornalistas. "A tradição de Lula é conversar com todo mundo", acrescentou.

>>> Governo eleito pode incluir na PEC da Transição compromisso com nova âncora fiscal, diz líder do PT

Nessa quinta, o presidente eleito afirmou em Portugal que o seu futuro governo terá responsabilidade fiscal, mas não será vítima de especulações do mercado.

A equipe de Lula entregou nessa quarta-feira (16) ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retira quase R$ 200 bilhões do teto de gastos para que membros da futura gestão deixem o Bolsa Família no valor de R$ 600 e façam investimentos públicos.

>>> Lula diz ter ficado feliz com carta de economistas: 'sei ouvir conselhos e, se fizer sentido, seguir'

Grandes empresários ficaram preocupados com as contas públicas, o que gerou reação de membros do PT. Presidente nacional da sigla, a deputada federal reeleita Gleisi Hoffmann (PR) disse nessa quinta que "ninguém está passando fome no mercado".

Também nessa quinta, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou que a PEC "não é um cheque em branco". No mesmo dia, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) afirmou que o novo governo vai trabalhar para a diminuição de gastos e fará superávit primário para a redução do endividamento público.

>>> Armínio Fraga: “Não me arrependo do meu voto, mas estou preocupado”

"Haverá superávit primário, haverá redução da dívida, mas isso não se faz em 24 horas", disse Alckmin a jornalistas no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). "Quando o presidente Lula assumiu, em 2003, vinha de um governo com superávit todo ano. Agora, vem de déficit. Você não faz mágica".

O senador eleito Wellington Dias (PT-PI) disse na última quarta-feira (16) que o novo governo terá um plano de corte de despesas e controle de gastos com pessoal e custeio. O parlamentar representa a equipe de transição e está trabalhando nas negociações do Orçamento de 2023.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.