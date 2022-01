Nelson Marconi: “É preciso coragem para mudar o modelo econômico fracassado”

Apoie o 247

ICL

247 - O assessor econômico de Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à Presidência da República, defende um plano nacional de desenvolvimento pactuado entre os setores público e privado para abrir uma nova rota para o crescimento.

Nelson Marconi é professor da FGV-Eaesp e coordenou o programa de governo de Ciro Gomes em 2018.

"A economia brasileira está comendo poeira há muito tempo. Em 1980, nosso PIB per capita era 15 vezes maior que o chinês e 1,6 vez superior ao sul-coreano; em 2020 equivalia, respectivamente, a apenas 79% e 26% do observado nestes países", escreve Marconi na Folha de S.Paulo, em artigo que compõe a série "Pensamentos econômicos dos pré-candidatos".

PUBLICIDADE

"Por aqui, entregamos nosso mercado interno, de mão beijada, via moeda apreciada, aos produtores de outros países, sem expandir as exportações de manufaturados; enquanto as vendas no varejo, descontada a inflação, hoje são o dobro do que eram em 2003, a produção industrial está no mesmo patamar de 2005".

O economista assinala que o resultado foi a desindustrialização do país, que deixou assim de gerar bons empregos. Ele destaca que o PIB per capita do Brasil atual é igual ao de 2010. "Perdemos 11 anos", afirma.

PUBLICIDADE

Marconi apresenta uma saída estrutural para a crise brasileira: "Um plano nacional de desenvolvimento pactuado entre os setores público e privado, nos moldes defendidos por Ciro, é essencial, prevendo tanto o desenvolvimento científico e tecnológico como a redução de desigualdades e a melhoria de indicadores sociais, que se recuperarão com a melhoria na qualidade dos empregos, o avanço educacional e políticas específicas para os mais desfavorecidos. A gestão pública deverá ser reorientada para o alcance das metas deste plano, atuando de forma matricial, monitorando e cobrando resultados e premiando o bom desempenho".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE