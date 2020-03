"Ninguém lida com uma calamidade fazendo corte de gastos", diz Sardenberg

247 – "Ninguém lida com uma calamidade – uma pandemia, uma guerra – fazendo corte de gastos. É justamente o contrário. Trata-se de aumentar a despesa pública duas vezes, uma para cuidar da calamidade, outra para amenizar os efeitos econômicos da crise e das providências para contê-la", diz o jornalista Carlos Alberto Sardenberg, em artigo publicado nesta quinta-feira, no Globo.

"A pandemia do coronavírus é uma calamidade jamais vista. Logo, todos os governos sérios estão gastando dinheiro com dois objetivos: primeiro, conter a doença, com o isolamento social, e tratar dos doentes e, segundo, apoiar pessoas e empresas afetadas pela parada na economia. A diferença está na rapidez e na eficiência com que os diversos governos estão fazendo isso", afirma ainda o jornalista.

"No Brasil, o governo federal está atrasado. Governos estaduais estão tomando medidas fortes e positivas, mas enfrentam uma limitação irremovível. Não têm como imprimir dinheiro, nem fazer mais dívida. Só o governo federal pode fazer isso", lembra ainda o jornalista. "E o ajuste fiscal? Paciência, fica para depois", diz ele.