"Ninguém quer ouvir falar do Brasil", diz Naji Nahas

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O empresário e especulador financeiro Naji Nahas, que ficou conhecido após a quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, disse que o Brasil tem perdido oportunidades frente a outros países do mundo em função das escolhas políticas recentes. "Infelizmente, a política está prejudicando. Você vai lá fora e fala sobre Brasil, ninguém quer ouvir falar do Brasil", disse Nahas nesta quarta-feira (10) durante participação em um evento promovido pela Genial Investimentos, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo. "O Brasil tinha tudo para estar bombando", completou.

Nahas, que voltou à cena política ao promover um jantar com a participação do ex-presidente Michel Temer e empresários, em que foram realizadas piadas e imitações de Jair Bolsonaro e que viralizaram nas redes sociais, disse o Brasil não soube aproveitar o ambiente de liquidez nos mercados financeiros internacionais, que teve forte impacto nos preços da commodities.

Ainda segundo ele, os erros da política fiscal do governo Jair Bolsonaro e a aproximação das eleições reduzem o interesse dos investidores estrangeiros. "Não estou otimista sobre 2022, estou achando muito complicado o quadro", ressaltou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE