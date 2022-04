No Congresso, Campos Neto defende mais autonomia para o BC

Apoie o 247

CartaCapital - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reclamou nesta terça-feira, 26, de uma suposta falta de autonomia “mais ampla” para a autoridade monetária. A situação, segundo ele, cria dificuldades para conduzir o dia a dia da instituição.

Campos Neto participou de uma sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 105 anos do nascimento do economista Roberto Campos, seu avô e criador do BC.

“Hoje nós vivemos a realidade de ter uma autonomia operacional sem ter uma autonomia administrativa e financeira e a gente vê a dificuldade no dia a dia de conduzir o Banco Central sem ter uma autonomia mais ampla”, discursou Campos Neto.

