Nobel de economia vai para Bernanke, Diamond, Dybvig, por estudos sobre bancos e crises financeiras

Reuters - Um trio de economistas dos Estados Unidos, incluindo o ex-presidente do Federal Reserve Ben Bernanke, ganhou o Prêmio Nobel de Economia deste ano nesta segunda-feira por estabelecer as bases de como as potências mundiais agora enfrentam crises globais como a recente pandemia ou a Grande Recessão de 2008.

O trio, que também inclui Douglas Diamond e Philip Dybvig, venceu por sua pesquisa sobre como regular bancos e apoiar credores falidos com dinheiro público pode evitar uma crise econômica ainda mais profunda, como a Grande Depressão da década de 1930.

“As ações tomadas por bancos centrais e reguladores financeiros em todo o mundo no enfrentamento de duas grandes crises recentes – a Grande Recessão e a desaceleração econômica gerada pela pandemia de COVID-19 – foram em grande parte motivadas pela pesquisa dos laureados”, disse a Academia Sueca ao anunciar os vencedores do prêmio deste ano.

Governos de todo o mundo resgataram bancos em 2008 e 2009, gerando uma enxurrada de críticas à medida que consumidores comuns sofreram com muitos perdendo suas casas, mesmo quando os bancos, um dos principais culpados da crise, foram salvos.

Mas a sociedade como um todo se beneficiou, sugere a pesquisa dos laureados.

"Mesmo que esses resgates tenham problemas, eles podem realmente ser bons para a sociedade", disse Diamond, professor da Universidade de Chicago, em entrevista coletiva com a Academia Sueca, argumentando que impedir o colapso do banco de investimento Lehman Brothers teria feito a crise menos grave.

"Provavelmente teria sido melhor se o Lehman Brothers não tivesse entrado em colapso inesperadamente", disse Diamond. "Se eles tivessem encontrado uma maneira, acho que o mundo teria tido uma crise menos grave."

Ironicamente, Bernanke era o presidente do Federal Reserve dos EUA na época do colapso do Lehman em 2008, que se tornou um dos principais catalisadores da maior turbulência financeira do mundo desde a década de 1930.

Bernanke, agora membro da Brooking Institution, argumentou na época que não havia maneira legal de salvar o Lehman, então a próxima melhor coisa era deixá-lo falir e usar os recursos financeiros do governo para evitar falhas sistêmicas mais amplas.

Parte dessa resposta, incluindo taxas de juros ultrabaixas e compras maciças de ativos do banco central, está sendo revertida agora, pois a inflação está em seu nível mais alto em cerca de meio século em muitas partes do mundo.

O banco corre

"O que Bernanke fez foi mostrar que os bancos desempenharam um papel central na transformação de recessões relativamente pequenas em depressão nos anos 30, e essa foi a pior crise econômica que o mundo viu desde então", disse o professor John Hassler, membro do comitê para a Prêmio Nobel de Economia, disse.

As corridas bancárias podem facilmente tornar-se auto-realizáveis, levando ao colapso de uma instituição e colocando todo o setor financeiro em risco.

"Essas dinâmicas perigosas podem ser evitadas pelo governo fornecendo seguro de depósito e agindo como um credor de último recurso para os bancos", disse a Academia.

Dybvig, professor da Universidade de Washington em St. Louis, e Diamond argumentaram que os bancos que aceitam depósitos de curto prazo e emprestam esse dinheiro a longo prazo são o arranjo mais eficiente.

Esta era uma função valiosa para a sociedade, mas o arranjo também os tornava propensos a corridas. Os riscos seriam então reduzidos por meio de "monitoramento delegado", onde os bancos atuam como intermediários entre poupadores e mutuários.

Isso espalha os riscos e garante a eficiência, pois os bancos são mais adequados para avaliar a qualidade de crédito e monitorar o uso de fundos, disse a Academia.

Os três economistas receberão uma parte igual do prêmio em dinheiro de 10 milhões de coroas suecas (US$ 885.000).

Eles se juntam a luminares como Paul Krugman e Milton Friedman, vencedores anteriores do prêmio.

A maioria dos laureados anteriores eram dos Estados Unidos.

O prêmio de economia não é um dos cinco prêmios originais criados no testamento de 1895 do industrial e inventor da dinamite Alfred Nobel.

Foi estabelecido pelo banco central da Suécia e premiado pela primeira vez em 1969, sendo seu nome completo e formal o Prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel.

