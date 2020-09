Nota de R$ 200 começa a circular na quarta-feira, diz Banco Central

Sputnik - A cédula de R$ 200, que será lançada na quarta-feira (2), levará a imagem de um lobo-guará. Serão produzidas 450 milhões de unidades da nova nota.

Segundo uma publicação no site do BC, a cerimônia contará com a presença do presidente do banco, Roberto Campos Neto.

Essa será a sétima cédula da família de notas do real. A imagem da nota permanece sob sigilo. O desenho, a cor e as informações de segurança serão reveladas somente na inauguração.

"O Banco Central lançará às 13h30 da próxima quarta-feira a nova nota de R$ 200,00 com a imagem do lobo-guará. Será a sétima cédula da família de notas do Real. Serão produzidas neste ano 450 milhões de unidades da nota de R$ 200,00", escreveu o BC.

O lobo-guará foi escolhido a partir de uma pesquisa feita pelo Banco Central em 2000. A cédula de R$ 200 será a primeira de um novo valor da família do real em 18 anos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.