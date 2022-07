Nouriel Roubini alerta para o risco de quebra da economia global e diz que "as coisas vão piorar muito antes de melhorar'

Apoie o 247

247 - O economista Nouriel Roubini, que primeiro previu a crise financeira de 2008, afirma que a deterioração da economia mundial fará com que a “próxima recessão seja marcada por uma crise de dívida grave e estagflacionária”.

“Como parcela do PIB global, os níveis de dívida pública e privada são muito mais altos hoje do que no passado, tendo passado de 200% em 1999 para 350% hoje (com um aumento particularmente acentuado desde o início da pandemia). Sob essas condições, o aumento das taxas de juros levará famílias, empresas, instituições financeiras e governos à falência e à inadimplência”, avalia Roubini em um artigo publicado pelo site Outras Palavras.

Segundo ele, “ao enfrentar choques estagflacionários, os bancos centrais apertam sua política monetária mesmo quando a economia caminha para uma recessão. A situação hoje é, portanto, fundamentalmente diferente da crise financeira global ou dos primeiros meses da pandemia, quando os bancos centrais podiam aliviar a política monetária agressivamente em resposta à queda da demanda agregada e à pressão deflacionária. O espaço para expansão fiscal também será mais limitado desta vez. A maior parte da munição fiscal foi usada e as dívidas públicas estão se tornando insustentáveis”.

“Independentemente de a recessão ser leve ou severa, a história sugere que o mercado de ações tem muito mais espaço para cair antes de atingir o fundo do poço. No contexto atual, qualquer recuperação deve ser considerada como um voo de galinha, e não uma oportunidade de compra na baixa. Embora a atual situação global nos confronte com muitas questões, não há nenhum enigma real para resolver. As coisas vão piorar muito antes de melhorar”, finaliza.

