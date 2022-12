Nova alíquota de ICMS aumenta o preço do botijão de gás em até R$ 7,51

O estado com o maior aumento é o Rio de Janeiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - A nova alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o gás de cozinha, definida pelos estados na sexta-feira (23), vai aumentar em até R$ 7,51 o preço do botijão de 13 quilos.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (26) pelo jornal Folha de S.Paulo, o estado com maior aumento é o Rio de Janeiro, onde a alíquota subirá 85% depois dos novos valores. Em outros 11 estados e no Distrito Federal, o aumento será superior a R$ 5 por botijão, que hoje custa, em média, R$ 108,73.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.