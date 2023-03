Nova âncora fiscal "enterra de vez o falido teto de gastos", diz Paulo Nogueira Batista Jr.

Ex-vice-presidente do Banco dos Brics, o economista elogiou o plano apresentado por Haddad, mas fez ponderações edit

247 - Ex-vice-presidente do Banco dos Brics, o economista Paulo Nogueira Batista Júnior elogiou a nova regra fiscal apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), nesta quinta-feira (30): "saiu melhor do que eu temia e ficou parecida, em alguns pontos, com o que eu e outros vínhamos defendendo".

Ele ressaltou que o novo marco fiscal vem para "enterrar de vez o falido teto de gastos elaborado pela equipe de economistas incompetentes do governo Temer".

O especialista elogiou "a escolha do resultado primário como alvo" e a flexibilidade do plano, mas fez ponderações acerca do tamanho estabelecido para a "banda" e outros aspectos:

variável observada (e não construída com base em modelos) e relativamente controlável pela política fiscal. Outro ponto positivo: a definição de uma banda (e não de uma meta pontual), o que dá um pouco de flexibilidade. (cont.) March 31, 2023

“ponte para o futuro”, rebatizada acertadamente como “pinguela para o passado”. Problemas da nova âncora. A banda talvez seja estreita demais, insuficiente para acomodar choques e imprevistos. A meta de zerar o déficit em 2024 é apropriada? Não se corre o risco de travar (cont.) — Paulo Nogueira Batista Jr. (@paulonbjr) March 31, 2023

Mas ela consegue crescer sem apoio da política fiscal? O novo arcabouço permite esse apoio? Essas são algumas das dúvidas que precisam ser esclarecidas. — Paulo Nogueira Batista Jr. (@paulonbjr) March 31, 2023

