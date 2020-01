Nova versão sobre vendas de Natal: visitas em shoppings caíram 1,5% em dezembro

De acordo com a FX Retail Analytics, especializada em monitoramento do varejo, o fluxo de visitas em shoppings em dezembro caiu 1,5% ante o mesmo mês de 2018 edit

247 - Novos dados sobre o movimento do varejo no período de Natal em 2019 devem aumentar a guerra sobre as versões de vendas entre a Alshop (associação de Lojistas de Shopping) e a Ablos (Associação Brasileira de Lojistas Satélites).

Segundo reportagem da coluna Painel, da Folha, pesquisa da FX Retail Analytics, especializada em monitoramento do varejo, o fluxo de visitas em shoppings em dezembro caiu 1,5% ante o mesmo mês de 2018.

Os números reforçam as críticas da Ablos, que reúne donos de lojas satélites de shoppings, que considerou que os números sobre o aumento das vendas de Natal estariam inflados, com alta de 9,5% reportada pela Alshop.

De acordo com a pesquisa, a principal redução de fluxo apontada pelo estudo em dezembro foi no segmento de eletrônicos, com queda de 9,13%. Já nas lojas de chocolates, as visitas de consumidores cresceram 2,38%.