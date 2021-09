Novas oportunidades da China impulsionam recuperação do comércio mundial

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Na noite de 2 de setembro, o presidente chinês, Xi Jinping, proferiu um discurso por vídeo na Cúpula do Comércio Global de Serviços da Feira Internacional de Comércio de Prestação de Serviços da China (CIFTIS, na sigla em inglês).

Ele anunciou uma série de novas providências da China para impulsionar o desenvolvimento do comércio de prestação de serviços, o que demonstrou um sinal definitivo da expansão contínua da abertura do país. As medidas não só criarão novas oportunidades para a recuperação mundial do comércio de prestação de serviços, como também fornecerão uma “chave de ouro” para solucionar as questões difíceis da economia global.

As providências tomadas pela China neste ano estão relacionadas a quatro aspectos, os quais são: elevar o nível de abertura, expandir o espaço cooperativo, aumentar a construção de regras na área de serviços e apoiar constantemente o desenvolvimento da inovação das empresas pequenas e médias.

De fato, em setembro do ano passado, a China concretizou a CIFTIS de uma maneira on-line e off-line mesmo enfrentando vários obstáculos, o que eleva a confiança na recuperação econômica do mundo. Durante um ano, uma série de medidas da abertura anunciadas pela China foram colocadas em prática passo a passo.

Essas medidas trouxeram enorme chance comercial para as empresas prestadoras de serviço no mundo. Em julho deste ano, a empresa japonesa Ueda Yagi Money Broking (China) Co.,Ltd iniciou oficialmente a sua operação em Pequim. Segundo o presidente da empresa, Huang Hong, a instalação da empresa filial na China se deve à aceleração da reforma, à abertura do mercado financeiro da China e à construção de “duas zonas” em Pequim.

Um ano depois, a China realizou mais uma vez a CIFTIS com o tema “Rumo ao futuro digital e ao desenvolvimento orientado para a prestação de serviços”. O evento buscou a força motriz para um desenvolvimento duradouro para o comércio de prestação de serviços do mundo.

