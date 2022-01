"Novo governo deve rever reforma trabalhista e privatizações no Brasil", diz Paulo Kliass

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o economista Paulo Kliass disse que é possível rever retrocessos como a reforma trabalhista e privatizações em um futuro governo sem Jair Bolsonaro.

"Novo governo deve rever reforma trabalhista e privatizações no Brasil. Um novo pacto com certeza revê a destruição das garantias trabalhistas e a retomada da sistemática que na época do Lula e da Dilma gerava ganhos da produtividade para o salário mínimo à medida que a economia se recuperar”, disse.

Segundo Kliass, pesquisas informais mostram que empresas da indústria e do comércio, que não estão diretamente ligadas ao financismo e que não dependem do faturamento das exportações, estão começando a perceber que é preciso uma mudança na forma como o governo encara a economia e a sociedade.

Para ele, está aberta a possibilidade dos empresários perceberem que continuar com esse arrocho só destrói o país e os próprios empresários. “Se a população não tem recursos para consumir, eles não tem para quem vender. E a maioria dos empresários produz para vender internamente”, afirma.

