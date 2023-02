Novo presidente dos Correios diz que vai desmilitarizar a empresa

Apoie o 247

247 - O advogado Fabiano Silva promete “desmilitarizar” os Correios e lutar para que o projeto de lei de privatização seja descartado. Ele quer priorizar a competitividade e a modernização da empresa, que, com o avanço do e-commerce, passou a conviver com novos competidores.

Em entrevista ao Globo o novo presidente da estatal diz que haverá “inovações significativas” no portfólio dos Correios. Mas não está no radar atuar em aplicativos de transporte.

Fabiano Silva diz que com a retirada da empresa do Programa Nacional de Desestatização, os Correios serão fortalecidos em seu papel de integrador nacional. "Somos uma empresa pública, a única estatal a estar presente em todo o território brasileiro, que continuará dispondo a sua estrutura na universalização dos serviços postais", afirma.

Com visão estratégica, ele diz que os Correios são fundamentais para o desenvolvimento do país e para a agenda governamental de inclusão e cidadania.

Questionado pela reportagem se vai demitir os militares que Bolsonaro nomeou para os Correios, sobretudo para a cúpula, o novo presidente da empresa respondeu: "Naturalmente, como todo processo de transição, a nova gestão fará alterações nas equipes, o que pode envolver substituições das funções de confiança. Houve uma saída de militares em dezembro e, ao assumirmos a gestão, substituímos os que ainda estavam atuando. Vamos desmilitarizar os Correios e fazer a empresa ser mais competitiva”.

