Nubank demite 40 pessoas em segundo pacote de cortes de funcionários

247 - O Nubank demitiu 40 funcionários nesta terça-feira (31) e fechou sua assessoria de investimentos para pessoa física. De acordo com o banco, as demissões foram um ajuste de acordo com as necessidades do negócio e de seus clientes. O serviço de assessoria de investimentos estava disponível para uma pequena quantidade de clientes. Em dezembro, o banco digital já havia desligado 22 funcionários de recursos humanos e aquisição de talentos.

"Esses clientes seguem com seus recursos devidamente aplicados nos investimentos escolhidos, tendo acesso aos apps Nubank e NuInvest, assim como nossas plataformas de conteúdo, onde podem obter extenso material sobre investimentos e educação financeira", disse o banco, segundo a Folha de S.Paulo.

O Nubank diz em nota que aumentou seu quadro de funcionários de 6.000 para 8.000 pessoas em 2022.

"Conforme já anunciado, a empresa segue contratando, no ritmo adequado para seus planos de negócios em 2023".

