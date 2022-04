Nubank diz que só pagará bônus de R$800 milhões a funcionários que atingirem metas ambiciosas

As informações do formulário do Nubank geraram discussões em redes sociais, já que o banco teve em 2021 um prejuízo líquido de 165,3 milhões de dólares edit

SÃO PAULO (Reuters) - O Nubank deve pagar até 816 milhões de reais em remuneração aos seus principais executivos e aos membros do conselho de administração em 2022, segundo um documento regulatório publicado pelo banco digital.

Segundo o formulário de referência, documento que empresas enviam à B3 e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cerca de 804 milhões de reais serão distribuídos entre os oito membros da diretoria estatutária do Nubank.

Outros 11 milhões de reais serão divididos por oito membros remunerados dentre os nove que compõem o conselho de administração do banco digital criado em 2013 e que tem hoje mais de 54 milhões de clientes.

As informações do formulário do Nubank geraram discussões em redes sociais nesta quarta-feira, já que o banco, que fez sua estreia na Bolsa de Nova York em dezembro com uma oferta inicial de ações (IPO) de 2,6 bilhões de dólares -- que o avaliou em 48 bilhões de dólares na ocasião -- teve em 2021 um prejuízo líquido de 165,3 milhões de dólares.

Procurado na véspera, o Nubank afirmou nesta quinta-feira que só deverá pagar a remuneração aos seus diretores este ano se metas ambiciosas de preço de suas ações forem atingidas.

"Mais de 85% da previsão de compensação em ações da diretoria estatutária da Nu Holdings em 2022 depende da realização de metas ambiciosas, específicas e sustentadas de preço da ação, alinhadas aos interesses de longo prazo de nossos 'stakeholders'", informou o banco digital num comunicado à Reuters.

Segundo o banco, essa remuneração só ocorrerá "se níveis pré-determinados do preço da ação forem atingidos, de acordo com acordo contingente de ações aprovado pelo conselho de administração em novembro e divulgado nos documentos de registro do processo de IPO em 2021".

As condições para que essa remuneração se concretize incluem que a média do preço da ação ordinária classe A nunca fique abaixo de 18,69 dólares por um período de 60 dias consecutivos no mercado. A segunda condição é que a média de preço da ação ordinária classe A fique igual ou acima de 35,30 dólares por um período de 60 dias consecutivos. Atualmente, o preço da ação do Nubank está no patamar de 6,33 dólares.

O valor total da remuneração prevista pelo Nubank a seus executivos é bastante superior aos 185,3 milhões de reais pagos pelo banco no ano passado. O montante também é maior que os 46,6 milhões de reais em remuneração paga a diretores e conselheiros.

O Itaú Unibanco, maior banco da América Latina e que chegou a ficar com um valor de mercado abaixo do Nubank quando do IPO do banco digital, pagou a seus administradores no ano passado 444 milhões de reais, incluindo opções de ações e remuneração fixa, segundo seu formulário de referência. A remuneração foi dividida entre 45 membros do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal.

Já o Bradesco pagou cerca de 880 milhões de reais em remuneração a membros dos conselhos de administração e fiscal e diretoria em 2021. O banco digital Inter pagou 26,2 milhões de reais a 27 executivos ano passado.

Ainda de acordo com o formulário do Nubank, 96% dos valores pagos aos membros da administração da empresa em 2021 vieram de remuneração variável. Isso refere-se normalmente a opções de ações, instrumento muito usado por empresas de alto crescimento para incentivo aos seus principais sócios.

