Num cenário de inflação, crise energética e alta do preço do petróleo, Bolsas globais registram queda

247 - O avanço do preço do petróleo e a crise energética que assola Europa, Ásia e América Latina devem levar a um aumento exponencial da inflação e a uma desaceleração econômica global. Com temor da piora deste cenário, as Bolsas globais caíram nesta terça-feira, 12.

“Após abrirem em alta, as bolsas americanas operavam com direções contrárias. Já, na Ásia e na Europa, os mercados registraram perdas, enquanto no Brasil não há pregão devido ao feriado nacional”, informa reportagem do jornal O Globo.

“Por volta de 15h05, no horário de Brasília, o índice Dow Jones cedia 0,13% e o S&P, 0,01%. Em Nasdaq, ocorria ligeira alta de 0,01%. Na Europa, as bolsas fecharam com queda. A Bolsa de Londres cedeu 0,23%. Tanto em Frankfurt quanto em Paris, ocorreram quedas de 0,34%”, informa.

Na Ásia, além da inflação e da crise energética, existe também a continuidade da crise da empresa Evergrande, que precisa pagar dívidas para não dar calote no sistema financeiro, mas, diante do recesso do mercado imobiliário, não consegue arrecadar os recursos.

O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, cedeu 0,94%, enquanto em Hong Kong, houve baixa de 1,43% e, na China, de 1,25%.

“Por volta de 15h05, em Brasília, o contrato para dezembro do petróleo tipo Brent cedia 0,11%, negociado a US$ 83,56, o barril. Já o do contrato para novembro do tipo WTI continuava o rali, com avanço de 0,31%, cotado a US$ 80,77”, informou o Globo.

