Número de pessoas fora da força de trabalho aumenta quase 2 milhões, diz IBGE

247 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou um levantamento apontando que, entre 28 de junho e 4 de julho, o número de pessoas fora da força de trabalho aumentou 1,7 milhão, ao passar de 75,1 milhões para 76,8 milhões. No mesmo período eram 11,5 milhões de pessoas desocupadas - na semana anterior, eram 12,4 milhões. A taxa de desemprego é de 12,3% atualmente.

Segundo a coordenadora da pesquisa, Maria Lucia Vieira, "essa queda no número de pessoas desocupadas está mais associada à saída dessas pessoas da força de trabalho do que pela entrada na população ocupada". "São pessoas que, naquela semana, não procuraram trabalho por algum motivo" afirmou. Os relatos foram publicados no portal G1.

As estatísticas apontaram que cerca de 19,4 milhões de pessoas fora da força de trabalho gostariam de trabalhar, mas não procuraram trabalho na semana por causa da pandemia do coronavírus ou porque não encontraram ocupação no local em que moravam. Esse contingente foi maior do que na semana anterior, quando eram 17,8 milhões (66,2%).

O levantamento foi feito entre os dias 28 de junho e 4 de julho por meio da Pnad Covid19, versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, feita com apoio do Ministério da Saúde.

