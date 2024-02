"O BC está derretendo", diz Campos Neto

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, lançou um alerta sobre a falta de servidores na autoridade monetária, afirmando que o órgão está perdendo sete funcionários por dia e que os mais qualificados estão optando por trabalhar em bancos privados.

“O Banco Central está derretendo”, disse Campos Neto durante a posse de Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira (23), conforme citado pelo site Money Times.

continua após o anúncio

No mesmo dia, o governo federal aumentou de 13% para 23% a proposta de reajuste salarial para os servidores do BC. No entanto, as propostas do governo foram consideradas insuficientes para pôr fim à mobilização da categoria, que ocorre desde o ano passado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: