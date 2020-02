“O Brasil não vem entregando o que os investidores gostariam de ver”, diz economista Paulo Gala

247 - O economista, escritor e professor da FGV Paulo Gala conversou com a TV 247 sobre o cenário conturbado da economia do Brasil e do mundo. Ele afirmou que o cenário interno brasileiro não atrai investimento, principalmente estrangeiro.

Gala disse que a conjuntura política e econômica do Brasil, que é avaliada pelos investidores estrangeiros, está cada vez pior. “As questões institucionais do Brasil estão muito preocupantes, esses eventos recentes trazem bastante instabilidade. Na cabeça do investidor, principalmente no do estrangeiro, as coisas estão ficando cada vez mais esquisitas aqui no Brasil. O investidor estrangeiro meio que olha o conjunto da obra, e o conjunto da obra brasileira vem cada vez pior”.

Como exemplo, o economista ressaltou o baixo crescimento brasileiro, que tem sua expectativa caindo mais e mais. Quando a gente olhava o crescimento econômico, no final do ano passado e começo desse ano, todo mundo achava que a gente ia crescer 3%, aí já começaram a baixar para 2,5%, eu mesmo acho que o teto para este ano é de no máximo 2%, mais provável que é que a gente cresça 1,5% ou 1%. Então o Brasil é uma economia que não vem entregando o que os investidores gostariam de ver”.

Questionado sobre a influência das atitudes de Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Bolsa de Valores e da relação entre o mercado financeiro e o governo, o economista avaliou que, por mais erros que Bolsonaro cometa, o mercado está mais interessado no nome que ocupa a chefia do ministério da Economia.