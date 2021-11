"O cérebro do Paulo Guedes é obsoleto", diz Omar Aziz

"O cérebro do Paulo Guedes é obsoleto. Aliás, ele tem que vir aqui e se explicar. Ele precisa aqui dizer cadê o dinheiro para a vacina do ano que vem? Ele tem que vir aqui dizer", disse o senador Omar Aziz na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado edit

O senador Omar Aziz (PSB-AM) disse, nesta terça-feira (9), que o cérebro do ministro da Economia, Paulo Guedes, “é obsoleto” e cobrou que ele compareça ao Senado para dar explicações sobre a utilização de recursos federais.

"O cérebro do Paulo Guedes é obsoleto. Aliás, ele tem que vir aqui e se explicar. Ele precisa aqui dizer cadê o dinheiro para a vacina do ano que vem? Ele tem que vir aqui dizer, desde que ele começou só conversa fiada. O país empobreceu", disse Aziz durante sessão da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE), de acordo com O Globo.

O parlamentar também criticou a política de preços da Petrobrás, que é baseada na variação da cotação do petróleo no mercado internacional e na oscilação cambial. “Por que dolariza? Quem está levando são os acionistas, e o povo está pagando essa conta”, ressaltou.

