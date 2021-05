O economista ‘Dr. Doom’, Nouriel Roubini, analisa por que o bitcoin é uma bolha gigante

Do Business Insider - Uma análise do economista Nouriel Roubini, o 'Dr. Doom', diz que bitcoin e outras criptomoedas não possuem características essenciais de uma moeda como: uma unidade de conta, um meio de pagamento, uma reserva estável de valor e atuar como um único numerário.

“Nada é precificado em bitcoin, não é um meio de pagamento escalável, não é uma reserva de valor estável devido à sua alta volatilidade e os preços de diferentes itens não são denominados em criptomoedas, porque existem milhares de tokens e, portanto, transparência de preços limitada, "Disse Roubini.

O economista destacou que o bitcoin pode realizar apenas sete transações por segundo, em comparação com a rede Visa, que pode realizar 65 mil transações por segundo.

"Até mesmo os Flinstones tinham um sistema mais sofisticado, usando conchas como um único numerário para comparar o preço de diferentes mercadorias", disse Roubini.

Embora as criptomoedas não sejam moedas, de acordo com Roubini, elas também não são ativos.

"Os ativos têm algum fluxo de caixa ou utilidade que pode ser usado para determinar seu valor fundamental", disse Roubini, observando que o bitcoin e outras criptomoedas não têm fluxo de caixa ou utilidade.

Por isso, as criptomoedas estão em uma bolha, segundo Roubini.

"Uma bolha ocorre quando o preço de algo está muito acima de seu valor fundamental. Mas não podemos nem mesmo determinar o valor fundamental dessas criptomoedas, e mesmo assim seus preços aumentaram dramaticamente", explicou Roubini.

Roubini ainda tem dúvidas de que as instituições vão adotar criptomoedas em massa em seus modelos de alocação de ativos, já que o ativo pode cair 15% da noite para o dia, de acordo com a entrevista. E as corporações que adicionam bitcoin a seus balanços parecem rebuscadas devido a essa alta volatilidade. O Bitcoin caiu 50% apenas nas últimas duas semanas.

"Qualquer tesoureiro que investir em algo que cai 15% do valor da noite para o dia será demitido. Claro, Elon Musk pode fazer isso porque ele é o chefe, embora ele tenha recuado um pouco no bitcoin devido a preocupações ambientais. Mas poucas outras pessoas estão nessa posição ", Disse Roubini.

O CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, discorda, já que continua adicionando bitcoins ao balanço da empresa e até mesmo assumiu dívidas para fazê-lo.

E quanto ao bitcoin servir como proteção contra a inflação, Roubini permanece cético, dizendo que só porque algo é escasso não significa que tenha um valor fundamental.

"Não é difícil criar algo com oferta limitada e não há razão para que a escassez artificial seja valiosa por si só", disse Roubini.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.