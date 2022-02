"O mercado e os estrangeiros não têm uma opinião negativa do Lula", diz Stuhlberger, gestor do Fundo Verde

Segundo o gestor Luis Stuhlberger, do fundo Verde, "os empresários vão ficar felizes porque medidas fiscais levam dinheiro para a mão do consumidor" edit

247 - O gestor Luis Stuhlberger, do lendário fundo Verde, destacou, nesta quarta-feira (23), durante evento do BTG Pactual, que "o mercado e os estrangeiros não têm uma opinião negativa" sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o dirigente, a população terá mais renda caso o petista seja eleito.

"Os empresários vão ficar felizes porque medidas fiscais levam dinheiro para a mão do consumidor", disse Stuhlberger. Os relatos dele foram publicados em reportagem da Money Times.

O gestor também prevê mais gastos do governo caso o ex-presidente vença a eleição em outubro. "Dado que o país não cresce, o mercado está olhando [um novo governo Lula] como um governo que vai gastar", continuou.

O dirigente também prevê um Brasil "não necessariamente naufragando, mas com inflação e juros mais altos". Segundo ele, mover a inflação de 10% para 6% seria "fácil", mas trazer de 6% para 3% é algo difícil. "Acho que a gente vai ter que lidar com isso", complementou.

