‘O mercado é pragmático e já viu que Bolsonaro vai perder a eleição’, diz Eduardo Moreira

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O economista Eduardo Moreira, em entrevista à TV 247, comentou a declaração do ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega de que “o mercado vai preferir Lula a [Jair] Bolsonaro”.

Para Moreira, Nóbrega está certo. “O mercado, os donos dos bancos e corretoras principais do país, são muito pragmáticos, são como o Centrão. E eles já perceberam que a chance do Bolsonaro se reeleger é minúscula”.

Diante de tal cenário, explicou o economista, o mercado tomará duas atitudes. “A primeira é acelerar aquilo que ele consegue fazer, sem o menor tipo de pudor, porque tem um cara absolutamente vendido ali no Ministério da Economia, que é o Paulo Guedes. Então eles vão acelerar tudo o que puderem”.

PUBLICIDADE

A outra medida, segundo Moreira, é “tentar trazer o Lula um pouco mais para perto, fazer o Lula vir mais para o centro ou tentar ficar mais próximo do Lula, meio que fazer as pazes”.

Declarações como a do ex-ministro, portanto, de acordo com Moreira, serão cada vez mais comuns. “É uma tentativa do mercado de, já que você não pode vencer Lula, trazer Lula mais para o centro. E aí eu acho que cabe a nós cobrar do Lula que use toda sua genialidade política para poder conversar e articular com todos os grupos da sociedade, isso tem que ser feito, mas se manter fiel a tudo isso que é um clamor absolutamente nacional que é pela distribuição de riqueza e tudo isso. E acredito que o ex-presidente Lula vai saber fazer muito bem as duas coisas”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE