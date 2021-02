O segredo das esfihas baratas do Habib’s: exploração dos funcionários

247 - As esfirras da marca Habib's, do conglomerado criado em 1988 pelo luso-brasileiro Antônio Alberto Saraiva, que ganhou o consumidor brasileiro pelo baixo custo, são produzidas através de exploração e corte de direitos trabalhistas dos funcionários.

Segundo reportagem do portal Notícias da TV, uma ação protocolada na Justiça de São Paulo neste mês joga luz sobre um lado sombrio da empresa aberta há 32 anos com a missão "mágica" de vender comida o mais barato possível --a esfirra aberta de carne custa atualmente R$ 1,45, mas são comuns promoções a R$ 0,99.

Segundo a denúncia, as lojas Habib's só dão lucro se negarem direitos trabalhistas básicos a boa parte de seus funcionários, se confiscarem os 10% que os clientes dão de gorjeta, se sonegarem impostos e se usarem produtos de qualidade inferior. A reportagem destaca que a ação tramita desde o último dia 5 na 2ª Vara Empresarial do Fórum Central Cível de São Paulo. Nela, o empresário Marcelo de Souza, 50 anos, que foi franqueado da marca nos últimos três, pede uma indenização de R$ 1,990 milhão por descumprimento de contrato por parte de três empresas que operam a marca Habib's, orgulhosamente intitulada a maior rede de comida rápida árabe do mundo, com 430 lojas.

