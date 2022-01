"O sistema financeiro não pode discutir apenas seus interesses, temos que falar de fome e emprego"

Apoie o 247

247 - Em coletiva de imprensa à mídia independente concedida nesta terça-feira (19), em São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou o combate à fome e a geração de empregos como prioridades urgentes para o Brasil, refém de uma política econômica que, segundo ele, “só atende aos interesses do mercado financeiro”.

“É preciso colocar a desigualdade na ordem do dia, não o teto de gastos. O governo faz de tudo para pagar a dívida financeira, mas nada para pagar a dívida social histórica”, aponta.

De acordo com o petista, "o sistema financeiro terá que aprender, quando sentar numa mesma, não ficar discutindo apenas seus interesses”.

Lula fez um resgate de sua gestão e destacou os tempos em que a maioria dos brasileiros tinham acesso à carne, que sofre com a inflação. “É plenamente possível esse povo voltar a pensar em seu churrasquinho no fim de semana. Na sua costelinha, na sua picanha. E, se não comer carne, como a Gleisi, no seu churrasquinho de legumes, na sua carne de soja" disse.

