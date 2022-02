"Óbvio", diz presidente da Fiesp sobre mercado não temer volta de Lula à Presidência

Apoie o 247

247 - O novo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, afirmou que não existem riscos para o país por conta do resultado das eleições presidenciais deste ano, quando questionado pelo portal O Globo sobre um temor do mercado provocado com a vitória do ex-presidente Lula.

"Qualquer temor deveria deixar de existir. Não existem riscos para o país. O país não vai acabar nem retroceder (independentemente de quem ganhe). O Brasil não precisa temer quem quer que ganhe a eleição", disse.

"O país pode continuar de maneira mais rápida e mais célere, dando dignidade a seu povo, ou não, mas não vai acabar. As instituições no Brasil são fortes. Estão sob ataque constantemente, mas são fortes", afirmou.

O executivo disse, ainda, que a urna eletrônica é confiável, em contraposição à posição de Jair Bolsonaro, que por reiteradas vezes criticou a confiabilidade do voto eletrônico.

Ao comentar a recente declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a diminuição de temores no mercado quanto a uma mudança de governo, Josué concordou e disse que Campos Neto "está dizendo o óbvio".

