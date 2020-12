Odebrecht é multada em R$ 444 milhões na Colômbia por quebra das regras de concorrência

247 - Por quebrar regras da concorrência, a construtura brasileira Odebrecht foi multada em US$ 84,5 milhões de dólares (R$ 444 milhões) pelo órgão regulador de comércio da Colômbia. A informação é da Folha de S. Paulo.

A Superintendência da Indústria e Comércio (SIC) anunciou nesta segunda-feira (28) que multou a Odebrecht em 175,6 bilhões de pesos (R$ 265 milhões) pela participação num plano para restringir a livre concorrência num contrato de 2010.

A Odebrecht é alvo de diversas investigações na América Latina por corrupção, depois que seus executivos admitiram, em 2016, que subornou funcionários em uma dezenas de países.

Na Colômbia, a empresa pagou subornos no valor de US$ 30 milhões (R$ 158 milhões) em troca de contratos de infraestrutura, segundo investigações do Ministério Público.

Três ex-diretores da Odebrecht na Colômbia e um ex-executivo do Corficolombiana foram multados em um total de 3,56 bilhões de pesos (R$ 5,3 milhões) , informou a superintendência, por terem facilitado, permitido ou tolerado o plano de restrição da concorrência.

