"Olá, mundo!": Há 20 anos a China cumprimentava os demais países ao ingressar na OMC

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - “Olá, Mundo!” foi como a China se apresentou há vinte anos ao se tornar o 143º membro da Organização Mundial do Comércio (OMC). Hoje, o país continua trabalhando junto com as demais nações do mundo para um maior desenvolvimento da economia mundial.

Acompanhe o programa especial do 20º aniversário da adesão da China à OMC conhecendo três empresas: Embraer, Corticeira Amorim e Companhia de Dragagem de Xangai.

PUBLICIDADE