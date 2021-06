OMS e FMI propõem plano de US$ 50 bilhões para combater a pandemia

Personalidades do mundo econômico emitiram um apelo para que líderes governamentais promovam ações de financiamento no intuito de acelerar o fim da Covid-19 edit

Mariana Vieira, Metrópoles - Chefes da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Grupo do Banco Mundial (BM) e da Organização Mundial do Comércio (OMC) emitiram um apelo extraordinário para que líderes governamentais promovam ações de financiamento no intuito de acelerar o fim da pandemia de Covid-19.

Os diretores do FMI, do BM, da OMS e da OMC propõem um investimento de US$ 50 bilhões, para gerar US$ 9 trilhões em retornos econômicos globais até 2025.

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.