ONU prevê que PIB brasileiro crescerá 1,6% em 2024

247 - Em 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve avançar 1,6%, segundo o relatório Situação Econômica Global e Perspectivas (WESP, na sigla em inglês), publicado pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quinta-feira (4).

A ONU associa a previsão de desaceleração em 2024 aos efeitos tardios das taxas de juros sobre o consumo e os investimentos, bem como à diminuição da demanda externa.

O relatório prevê crescimento global de 2,4% em 2024. Segundo o estudo, o PIB da América Latina verá um aumento de 1,6% no ano.

