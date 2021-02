ONU: recuperação do comércio global deve estagnar novamente no primeiro trimestre

247 - A Organização das Nações Unidas (ONU) disse nesta quarta-feira (10) em relatório que a recuperação do comércio global deve cair no primeiro trimestre de 2021, porque o setor de viagens continua sofrendo as consequências da a pandemia. O comércio mundial caiu 9% em 2020.

Para o primeiro trimestre de 2021, a ONU estima uma queda de 1,5% no comércio de bens, na comparação o trimestre anterior e uma perda de 7% no comércio de serviços. As informações foram divulgadas pela agência de notícias Reuters.

Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad, na sigla em inglês), o comércio despencou 15% no primeiro semestre de 2020 e teve recuperação no segundo semestre, com o comércio global crescendo cerca de 8% no quarto trimestre em comparação com o terceiro, principalmente, por causa dos países do leste asiático, onde o comércio de produtos originários aumentou 12% no quarto trimestre em relação ao ano anterior.

"Economias do leste asiático têm liderado o processo de recuperação com forte crescimento das exportações e ganhos de participação no mercado global", disse a Unctad.

