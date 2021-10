Opep discute aumentar produção em meio à alta nos preços mundiais

Apoie o 247

Reuters - A Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e aliados se reúnem nesta segunda-feira (4) para debater a produção de petróleo, após interrupções no fornecimento e a recuperação da demanda elevarem o preço para mais de 80 dólares o barril.

A alta no preço do petróleo foi exacerbada por um aumento ainda maior nos preços do gás, que dispararam 300% e chegaram a ser vendidos perto do equivalente a 200 dólares o barril devido à escassez de abastecimento e à baixa produção de outros combustíveis.

A Opep e seus aliados liderados pela Rússia, grupo conhecido como Opep+, concordaram em julho em elevar a produção em 400 mil barris por dia até pelo menos abril de 2022 para repor gradualmente 5,8 milhões de barris por dia dos cortes existentes.

Quatro fontes da Opep+ disseram à Reuters na semana passada que os países produtores consideravam aumentar a produção mais do que previa o acordo, mas nenhuma delas deu detalhes sobre quanto mais ou quando a oferta aumentaria.

Novembro é o mês mais próximo em que um aumento pode vir, já que a última reunião da Opep+ decidiu volumes de outubro.

Os preços crescentes do petróleo, gás, carvão e energia estão alimentando pressões inflacionárias em todo o mundo e retardando a recuperação econômica.

Um assessor do presidente dos EUA, Joe Biden, se encontrou com o príncipe saudita Mohammed bin Salman na Arábia Saudita na semana passada para discutir a guerra no Iêmen, mas disse que o preço do petróleo também era "motivo de preocupação".

A produção russa de petróleo e gás aumentou para 10,72 milhões de barris por dia em setembro, o maior nível desde os 11,34 milhões de barris por dia bombeados em abril de 2020, mostraram dados no sábado.

