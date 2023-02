Operação cumpre mandados de busca e apreensão na Suno, empresa de análise ligada à XP

Operação determinada pela 42ª Vara Cível de São Paulo visa apurar suspeitas de de manipulação no mercado de fundos imobiliários edit

247 - Uma operação determinada pela 42ª Vara Cível de São Paulo está cumprindo, nesta terça-feira (14), mandados de busca e apreensão em cinco endereços das cidades de São Paulo (SP), Goiânia (GO) e Porto Alegre (RS). A Suno, empresa de análises que tem a corretora XP Investimentos como participante minoritária desde o ano passado, é um dos alvos da operação que tem como objetivo apurar a suspeita de manipulação no mercado de fundos imobiliários. A informação é do colunista Lauro Jardim, de O Globo.

Além da sede da empresa, os mandados também abrangem o fundador da Suno, Tiago Reis, e dois de seus analistas e influenciadores (Vitor Duarte e Marcos Baroni). O problema investigado está ligado às “oscilações das cotas de fundos imobiliários após publicações feitas por eles em suas redes sociais. Um dos casos sob investigação é o do HCTR11”.

“Em abril de 2022, o fundo administrado pela Vórtx teve oscilação atípica em suas cotas, com variação de quase 25% num intervalo curto de tempo. O objetivo seria supostamente desvalorizar o HCTR11 e indicar aos cotistas o investimento nos fundos da própria Suno Asset”, diz a reportagem.

