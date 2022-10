Os Estados Unidos estão aproveitando a crise energética europeia para ganhar dinheiro, comenta mídia chinesa

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Recentemente, o especialista em energia, Laurent Segren, disse ao site Business Insider que o custo de um carregamento de GNL que as empresas estadunidenses vendem para a Europa foi de cerca de US$ 60 milhões, enquanto o seu preço CIF foi de US$ 275 milhões, resultando em um lucro por navio superior a US$ 150 milhões.

Os Estados Unidos estão aproveitando a crise energética europeia para fazer uma fortuna, o que provocou uma forte insatisfação nos círculos políticos europeus.

Em resposta, o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que o valor quadruplicado do custo não é o "verdadeiro significado de amizade". O ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, expressou, no dia 10, na Assembleia Nacional, sua preocupação de que a hegemonia econômica estadunidense possa prejudicar os interesses europeus.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.