Oxfam: é preciso tributar os super-ricos agora para combater as desigualdades

O 1% mais rico do mundo ficou com quase 2/3 de toda riqueza gerada desde 2020 — cerca de US$ 42 trilhões —, seis vezes mais dinheiro que 90% da população global edit

Dowbor — A Oxfam, organização muito confiável, apresenta um excelente estudo sobre a desigualdade, as suas manifestações e o agravamento radical recente. O documento foi lançado por ocasião da reunião do Fórum Econômico de Davos 2023 e defende o aumento na tributação dos super-ricos para recuperar parte dos ganhos obtidos por meio de lucros excessivos durante a crise iniciada com a pandemia de covid-19.

A Oxfam traz dados confiáveis. O presente relatório, apresentado em Davos, no Fórum Econômico Mundial, é de excepcional riqueza, tanto pelos dados como pelo fato de tratar da desigualdade, nosso principal desafio estrutural, e de apresentar as medidas tributárias indispensáveis.

Recomendo em particular as páginas 6 a 13, Resumo Executivo, que mostra a situação explosiva que vivemos no mundo, e que pela dimensão permite divulgarmos mais amplamente. O relatório completo, com 45 páginas de texto, também é muito acessível.

Trata-se de uma ferramenta poderosa para todos nós.

O 1% mais rico do mundo ficou com quase 2/3 de toda riqueza gerada desde 2020 – cerca de US$ 42 trilhões -, seis vezes mais dinheiro que 90% da população global (7 bilhões de pessoas) conseguiu no mesmo período. E na última década, esse mesmo 1% ficou com cerca de metade de toda riqueza criada.

Pela primeira vez em 30 anos, a riqueza extrema e a pobreza extrema cresceram simultaneamente.

Em nosso relatório A “sobrevivência” do mais rico – por que é preciso tributar os super-ricos agora para combater as desigualdades, lançado por ocasião da reunião do Fórum Econômico de Davos 2023, defendemos o aumento na tributação dos super-ricos para recuperar parte dos ganhos obtidos por meio de lucros excessivos durante a crise iniciada com a pandemia de covid-19.

