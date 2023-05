Pacheco diz que queda dos juros no Brasil é "absolutamente possível"

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também afirmou que a queda nos juros "é um anseio da sociedade, do setor produtivo, do Congresso e do presidente da República eleito” edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, nesta segunda-feira (8) que uma redução da taxa básica de juros (Selic) pelo Banco Central é “absolutamente possível” e que a queda . Na semana passada, o BC manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. É a maior taxa de juros real do mundo.

“Temos um novo governo, um arcabouço fiscal na iminência de ser aprovado, temos uma contenção relativa da inflação, o nosso câmbio controlado… Eu vejo como absolutamente possível se ter uma redução gradativa da taxa básica de juros, obviamente respeitando a autonomia do BC”, disse Pacheco durante um evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), de acordo com o Metrópoles.

Ainda segundo ele, a queda nos juros “é um anseio da sociedade, do setor produtivo, do Congresso Nacional e do presidente da República eleito”. “Todos nós temos o mesmo objetivo de fazer crescer a economia e reduzir os índices de desemprego”, ressaltou mais à frente.

