Pacheco: 'lucro acima da média' da Petrobras deve chegar à população

Presidente do Senado Federal apelou para a sensibilidade da estatal e voltou a cobrar que ela cumpra função social edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) evitou, nesta segunda-feira (14/3), falar sobre troca de comando na diretoria da Petrobras, mas sugeriu a estatal que reverta “o lucro muito acima da média” para a própria população brasileira. A declaração do senador ocorreu durante sua participação no evento Conexão Empresarial, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

“Eu tenho absoluta convicção da lisura e da retidão do general [Joaquim Silva e Luna] que preside a Petrobras e o que nós esperamos dessa diretoria é que ela tenha a sensibilidade social de uma empresa que tem participação pública e que precisa ter o cumprimento da sua função social”, declarou Pacheco a jornalistas.

“O lucro é muito importante para a empresa, a remuneração dos seus diretores também é, mas é muito importante que ela possa eventualmente reverter esse lucro muito acima da média para a própria população, através de mecanismos próprios para isso”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE