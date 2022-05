Pacheco: privatizar a Petrobrás não é solução para crise de combustíveis e assunto está fora do radar

Declaração do presidente do Senado foi feita um dia após o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, afirmar que vai trabalhar para privatizar a companhia edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o momento atual "é muito ruim" para discutir a privatização da Petrobrás e que o assunto está “fora do radar” do Congresso Nacional. “Não considero que esteja no radar ou na mesa de discussão neste momento a privatização da empresa porque o momento é muito ruim para isso”, disse o parlamentar nesta quinta-feira (12), de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

A declaração de Pacheco foi feita um dia após o novo ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, afirmar que seu “primeiro ato” à frente da pasta seria pedir realizar estudos para privatizar a estatal.

“Temos dificuldade de valorização de ativos, estamos passando por um momento difícil no Brasil de contenção de problemas e de uma necessidade de estabilidade, de modo que essa é uma medida que pode ser estudada o quanto for necessário, mas não é uma medida rápida de ser tomada, vai demandar muito diálogo, participação da sociedade civil porque a Petrobrás é um ativo nacional", ressaltou o parlamentar.

Pacheco destacou, ainda, que a privatização da companhia “definitivamente não é uma solução de curto prazo, assim como não é uma solução de curto prazo a PEC 110 [reforma tributária]. A PEC 110 é uma solução de médio e longo prazo. Essa solução da privatização da Eletrobras [quis dizer Petrobras], na verdade, não se tem a compreensão nem se isso é uma solução, de médio ou de longo prazo".

