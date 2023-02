Padilha diz que governo não discute mudanças em lei de autonomia do BC e nega pressão sobre mandatos da atual diretoria

Apoie o 247

247 - O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, tentou contornar o mal estar entre o governo do presidente Lula (PT) e o Banco Central. Padilha afirmou nesta quarta-feira (8) durante reunião do Conselho Político de Coalizão, que o governo federal não discute mudanças na lei de autonomia do Banco Central (BC), e negou que tenha havido pressão sobre os mandatos da atual diretoria da autoridade monetária.

“Não existe nenhuma iniciativa do governo de mudança da lei atual do Banco Central e nenhuma pressão sobre qualquer mandato de qualquer diretor. A lei estabelece claramente que mandatos serão cumpridos”, disse o ministro Padilha à imprensa.

O presidente Lula, inclusive, manifestou nos últimos dias insatisfação com a gestão do BC. O presidente avalia que Campos Neto, presidente do Banco Central, sabota seu governo e tenta de forma deliberada levar o Brasil à recessão. Lula também criticou a altíssima taxa básica de juros (Selic) mantida pelo banco (13,75%), considerada a maior do mundo.

As informações são do Metrópoles.

