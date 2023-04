Padilha: texto do novo marco fiscal deve ser encaminhado ao Congresso na próxima semana

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o texto do novo marco fiscal elaborado pelo ministério da Fazenda deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional na próxima semana.

“O ministério da Fazenda está detalhando o texto do arcabouço. Acredito que, na próxima semana, possamos encaminhar a proposta ao Congresso Nacional”, disse o ministro após participar de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme o site Valor Investe.

Segundo Padilha, o relator da proposta na Câmara dos Deputados deve ser definido na próxima semana.

As declarações de Padilha estão em linha com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse nesta segunda-feira (3) que o texto do projeto do novo arcabouço fiscal está sendo finalizado e que o material será encaminhado ao Congresso antes do final da primeira quinzena de abril.

