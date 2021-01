Pagamento do calendário do Bolsa Família de 2021 começa nesta segunda

Recebem os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. Mais de 14 milhões de família têm direito ao crédito edit

Douglas Amorim, Metrópoles - Começa nesta segunda-feira (18/1) o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1.

Mais de 14 milhões de famílias inscritas recebem o benefício. Em janeiro, o pagamento vai ocorrer até o dia 29.

A família deve observar o último dígito do NIS, impresso no cartão de cada titular, para saber em que dia o benefício ficará disponível para saque ou crédito em conta bancária. Os depósitos ocorrem sempre nos últimos 10 dias úteis do mês.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais