País não pode ser refém de Campos Neto, diz Lula

247 - O presidente Lula voltou a dar fortes declarações contra a atuação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, visto pelo mandatário e membros do governo como um bolsonarista que sabota o crescimento econômico do país.

"Ora, por que que esse cidadão, que não foi eleito para nada, ele acha que ele tem o poder de decidir as coisas e ainda 'vou pensar como posso ajudar o Brasil'. Não, você não tem que pensar em como ajudar o Brasil, você só tem que pensar como reduzir a taxa de juros para que esse país volte a ter crédito, para economia voltar a funcionar, é isso que tem que fazer", disse Lula, em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, na BandNews.

O governo vem pressionando Campos Neto a reduzir a taxa básica de juros, atualmente em 13,75%. O país tem a maior taxa de juros real do mundo, o que leva a previsões de estagnação. Contraditoriamente, as projeções de inflação também estão em alta, o que vem levando alguns economistas a questionar a estratégia adotada pelo BC.

"E isso não é bravata minha porque não tenho interesse de ficar brigando com presidente do Banco Central. A única coisa que eu acho é o seguinte: esse país não pode ser refém de um único homem", completou o presidente Lula.

