Países destacam oportunidades na feira de exportações da China

Rádio Internacional da China - “Um fabricante russo de alimentos faturou milhões de yuans em poucos segundos por vendas online na China (CIIE).” Um jornal da Rússia publicou recentemente um artigo expressando essa surpresa. A imprensa de Cingapura relatou detalhadamente o entusiasmo de empresários de seu país em encontrar oportunidades de negócios na 4ª CIIE (Exposição Internacional de Importação da China).

Há ainda muitas outras empresas que sentem plenamente a dinâmica da CIIE. Com as intenções de negócios no valor de US$70,72 bilhões, as empresas de todo o globo obtiveram uma “boa colheita” na feira. Não é de admirar que muitos expositores tenham dito: “Queremos voltar no próximo ano.”

O sucesso da CIIE não é acidental. Olhando para essa data há 20 anos, as pessoas terão uma compreensão mais profunda. Em 10 de novembro de 2001, a 4ª reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) aprovou o documento legal para a adesão da China à organização. Isso marca que, após mais de dez anos de árduas negociações, a China finalmente se tornou membro da OMC. E agora, a CIIE já se tornou uma janela importante para mostrar os benefícios levados pela China ao mundo nos últimos 20 anos.

