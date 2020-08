Pandemia do novo coronavírus ameaça capitalismo nos EUA, diz economista

Sputnik - Um especialista financeiro norte-americano referiu os números sombrios da economia do país, avisando que é necessário aumentar os apoios às pequenas empresas.

Milhares de empresas norte-americanas foram forçadas a fechar as portas pela pandemia da Covid-19. A devastação das pequenas empresas durante a crise apresenta riscos para o capitalismo nos Estados Unidos, advertiu Mohamed El-Erian, chefe da assessoria econômica da Allianz, uma empresa multinacional de serviços financeiros, em declarações ao canal CNBC.

"Se você quer que o capitalismo seja sustentado, você precisa da participação de muitas pessoas. Você não pode obter participação se houver apenas grandes corporações ", disse o especialista.

El-Erian lembrou que as pequenas empresas são "a principal forma de ter um capitalismo inclusivo, um sistema baseado no mercado inclusivo".

Dados econômicos

A pandemia do coronavírus afetou dramaticamente a economia dos EUA, deixando milhões de americanos desempregados, observou.

O canal citou os dados da empresa financeira norte-americana Yelp, de 11 de agosto, com 155.000 relatos de fechamento de negócios desde 1º de março. Cerca de 91.000 fechamentos, ou 59%, são permanentes .

"O Congresso criou em março o Programa de Proteção de Salários [PPP, na sigla em inglês] como uma forma de conceder empréstimos que podem se transformar em subsídios para pequenas empresas. Bilhões de dólares foram emprestados através do programa. No entanto, o prazo para solicitar os empréstimos PPP agora fechou, e as negociações sobre outra lei de alívio do coronavírus pararam", lamentou.

Além disso, segundo El-Erian, o programa de empréstimos Main Street da Reserva Federal, banco central dos EUA, " não está indo bem ".

"Precisamos consertar isso e podemos consertar [...] É apenas uma questão de vontade política", disse ele.

"Estou muito preocupado. Esta dispersão pode ser boa para o mercado de ações, pode ser boa para os campeões nacionais, mas terá enormes implicações econômicas e sociais no futuro", concluiu o economista.

